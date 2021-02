Jorge Javier aceptaba la semana pasada el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ convirtiéndose así en el primer tronista VIP y, además, el primero gay . Esta misma mañana Jesús Vázquez presentaba a sus primeros cuatro pretendientes en ‘MyH’ pero Jorge Javier todavía no los había visto.

El presentador de ‘Sálvame’ reaccionaba en directo al ver a sus primeros candidatos: “¡Madre mía, dónde me he metido! Jorge Javier, al analizar a los chichos, desveló que había a uno que ya le conocía y explicó de qué. “Es que vosotros no sabéis quién es Fran, es que Fran estuvo aquí en el programa… ¡Fran hizo un vídeo con Víctor Sandoval!”, aseguraba el presentador y nuevo tronista VIP de ‘MyHyV’.