Aunque ahora no haya relación entre ellas y la tensión en el plató de ‘Viva la vida’ pueda cortarse con un cuchillo, hubo un tiempo en el que Terelu Campos tenía mucha afinidad con Makoke y hasta la defendía de los ataques de los colaboradores de ‘Sálvame’.

Makoke participó en ‘GH VIP 6’, la edición que ganó Miriam Saavedra y hay que decir que lo pasó un poco mal en las primeras semanas de concurso. Anita Matamoros estaba a punto de irse a vivir a Milán y la ex de Kiko estaba muy triste por estar lejos de ella en ese importante momento de su vida.

Estaba destrozada y no podía parar de llorar en la casa de Guadalix de la Sierra, una actitud que fue muy criticada por Mila Ximénez, que no dudó en imitarla y hacer un comentario que sentó muy mal a Terelu Campos.

“Makoke no tiene por qué pagar por lo que haya dicho Kiko. A mí él me ha hecho muchas cosas, pero yo no la fastidio a ella por eso”, dijo la ahora presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea’. Aquel comentario encendió más la mecha y la bronca con la madre de Alba Santana fue a más.