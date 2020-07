El cambio de look de Rafa Mora y Macarena que terminó en pedida de mano: "Te amo tanto"

Pelayo Díaz eligió a la pareja para el cambio

“Ella me hace más humano y me dice que con esta carita no necesito músculos” fue la frase con la que Rafa Mora y Macarena Millán se subieron a la pasarela del cambio en febrero de 2017, pocos días antes de ‘San Valentín’. Llevaban un año y medio juntos, estaban “muy enamorados” y querían renovar su imagen para convertirse en “los nuevos Beckham españoles".

Tras escuchar sus palabras y su historia de amor, Pelayo Díaz no tuvo ninguna duda en que tenía que ser él la persona que debía trabajar en su cambio de look. Así que, hechas las presentaciones, el conocido estilista se puso manos a la obra para sorprender a la audiencia y a sus compañeras, Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú.

El gran cambio de Macarena y Rafa Mora

Rafa Mora pidió matrimonio en directo a Macarena

El extronista se quedó alucinado al ver lo radiante que estaba su novia y no dudó en dedicarle unas bonitas palabras: “Para mí eres la mujer más bonita del mundo”, declaró. Después de aquella frase, dijo otra que servía de antesala a un verdadero momentazo: “Hace tiempo me prometí que si me cruzaba con esa persona especial no la dejaría escapar”.