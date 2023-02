Lydia Lozano habría ido a un local de intercambio de parejas con su marido

El nombre de Charly volvía a salir en 'Sálvame' este miércoles por un bombazo de Carmen Alcayde

Recordamos la primera vez que se habló del marido de Lydia Lozano en un programa de Telecinco

Los nombres de Lydia Lozano y Charly, su marido, resonaban con fuerza este miércoles en el plató de ‘Sálvame’. Al parecer, según Carmen Alcayde, Patricia Donoso y un testigo enmascarado, la colaboradora del programa de Telecinco acudiría a locales de intercambio de parejas.

Una bomba que ponía en el foco de la noticia, de nuevo, a la discreta pareja de la reina de las mechas. Sin embargo, hay que recordar que esta no es la primera vez que se habla de Charly en un programa de televisión.

La primera vez que escuchamos su nombre fue en 2003, hace la friolera de veinte años. Fue en el plató de ‘A tu lado’, el espacio que Emma García presentaba en las tardes de Telecinco y la del Chuminero no dudó en defenderlo. ¡Lo recordamos!

La primera vez que salió a la luz el nombre de Charly

El plató de ‘A tu lado’ vivió una tarde de lo más tensa el día 28 de octubre de 2003. Sonia Arenas, exconcursante de ‘Gran Hermano’, había sido pillada en actitud cariñosa con Humberto Janeiro, padre de Jesulín de Ubrique y fue muy criticada.

Al parecer, la ex gran hermana se despidió “con un beso” del padre del diestro y Lydia Lozano no dudó en ser muy crítica con esa actitud. Fue entonces cuando Sonia Arenas se sacó un as de la manga y atacó a la colaboradora donde más le dolía.

“A tu marido también le he dado besos delante de ti y no me has liado con él”, dijo. “Le he dado los mismos besos a tu marido que a Humberto”, declaró ella, defendiéndose de quienes decían que había tenido algo con el ex de Carmen Bazán.

Aquellas palabras desataron la ira de Lydia Lozano, que no dudó en dar la cara por su marido y defenderlo con uñas y dientes: “Pobrecito Charly, qué asco”, declaró la colaboradora. “Qué asco tenerte a ti como mujer, que ya lo dice él mismo”, contraatacó Sonia.

La tensión se hizo palpable en ‘A tu lado’ y Lydia Lozano se tuvo que morder mucho la lengua para no seguir discutiendo con Sonia Arenas. Fue justo en ese momento cuando Emma García, para calmar el ambiente dio paso a publicidad.