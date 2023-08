Su carrera mediática no acabó en ‘GH VIP’ y hay que recordar que, tras su paso por el reality show, se lanzó a otra gran aventura televisiva: la de dar una transformación drástica a su aspecto físico en el programa ‘Cámbiame’. Lo recordamos.

Cuando tenía 30 años, el hijo de Carmina Ordóñez se subió a la pasarela del cambio para pedir que los coaches cambiaran su look ‘viejoven’ por uno más actual. Quería empezar a vestir más moderno y desprenderse del estilo que le había acompañado durante toda su vida.

“Siempre he tenido un estilo clásico, no he sabido modernizarme y quiero saber lo que sois capaces de hacer conmigo. Todo de pende de vuestra creatividad, estoy dispuesto a un cambio completo”, dijo el concursante de ‘GH VIP’.