Marieta y Suso Álvarez hablaron por primera vez en el plató de 'Así es la vida' en el mes de junio

Marieta aseguró que se sentía atraída por Suso Álvarez: "Es muy guapo y moreno, como a mí me gustan"

Marieta muestra el primer regalo que le ha hecho Suso Álvarez tras confirmar su relación: "Lo amo"

Hace pocos días que Suso Álvarez y Marieta confirmaron su relación en redes sociales y no cabe duda de que están viviendo una auténtica luna de miel. Se pasan el día juntos y presumiendo de la “familia” que han formado.

Lo suyo va viento en popa y hasta hemos podido ver el primer regalo que la concursante de ‘Supervivientes 2024’ le ha hecho a su chico. Un detalle que ha compartido con todos los seguidores de su canal de Mtmad.

Aunque son muchos los que siguen el día a día de la pareja, no todos recuerdan cómo fue el inicio de todo, es decir, cuándo fue la primera vez que tontearon. Retrocedemos a junio de 2024 para ver su primer flirteo en televisión.

El primer tonteo de Marieta y Suso Álvarez

Era junio de 2024 cuando vimos a la pareja interactuar por primera vez en el plató de ‘Así es la vida’. Ella acababa de llegar de Honduras y, mientras todo el mundo pensaba que tenía algo con Rubén Torres, la realidad era otra.

Ella estaba soltera y no dudó en gritar a los cuatro vientos que estaba abierta a conocer a chicos nuevos. Fue entonces cuando Makoke animó a Suso Álvarez a quedar con Marieta fuera de cámaras.

“A mí es que las chicas guapas nunca me han hecho caso”, dijo él, con el particular sentido del humor que le caracteriza. Por su parte, la ex de Álex Girona declaró que el exconcursante de ‘GH 16’ era muy guapo.

Suso Álvarez estaba imparable esa tarde y no paraba de decir cosas sobre la invitada, entre ellas, que siempre la había defendido en ‘La isla de las tentaciones’: “A mí ella me encanta desde el minuto uno, me ha parecido siempre muy sincera y que va de cara”.

Después de esa bonita frase que le llegó al alma a Marieta, apuntó: “A mí me gusta todo de ella, soy fan”, a lo que ella respondió: “Joe, Suso, no me digas esas cosas”, dejando al descubierto cierto punto de timidez.

Makoke, insistente como ella sola, le volvió a recordar a su compañero que la joven estaba soltera y le aconsejó que la invitara a cenar: “Es que no me gusta gastar dinero, no me gusta pagar”, declaró él.