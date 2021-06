Por 2011 no existían ni ‘herencias envenenadas’ ni rencillas familiares entre los miembros del clan Pantoja. La tonadillera y Kiko Rivera se llevaban a las mil maravillas y prueba de ello fue el emotivo reencuentro que madre e hijo protagonizaron en el plató de ‘Supervivientes’.

Él acababa de abandonar por sus problemas de gota y en España, la primera que lo estaba esperando era Isabel Pantoja, que no dudó en regresar a Telecinco y acudir al plató del reality más extremo para ser el primer abrazo de su hijo en su vuelta a la civilización.

El histórico reencuentro entre Jorge Javier y Pantoja

En ella, Isabel Pantoja aseguró que estaba “nerviosa” ante el reencuentro con su hijo y confesó que era una fan de ‘Supervivientes’: “A mí me encantaría ir. Soy muy buena superviviente porque pesco divinamente”, confesó la tonadillera.

El presentador y la cantante estaban en una sala VIP y fue allí donde ella contó cómo toda la familia veía el reality en ‘Cantora’: “Nos reuníamos la familia en la salita. No podíamos ni comer. Mi madre (Doña Ana) decía que sí su nieto no comía, ella no comía”, aseguró Pantoja.