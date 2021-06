Paz Guerra se sentó en ‘Sábado Deluxe’ en 2017

“He visto sufrir a mi hijo. He visto como han roto en varias ocasiones y que el no dormía y apenas comía porque estaba triste. El problema venía cuando ella lo llamaba y él se marchaba. Su presencia desequilibra a mi hijo. Él está enamorado y no lo ve”, dijo Paz Guerra.