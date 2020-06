De Oriana a Yola Berrocal: los test de inteligencia de las concursantes de 'La Casa Fuerte'

Está claro que el espectáculo no se les da nada mal, pero ¿cómo andan las cuatro divas de inteligencia? En ‘Unplugged’ echamos la vista atrás para recordar las veces que pusieron a prueba a su mente en ‘Sálvame’ y ‘Sábado Deluxe’. ¿Quién de las tres es la más lista?

Los 96 puntos de Leticia Sabater

La reina de la Salchipapa y el Pepinazo aparcó por unas horas su talento innato para la música y se enfrentó al test de inteligencia de ‘Sálvame’ en el año 2013. Decía no estar nerviosa por el resultado, ya que sabía que iba a tener una nota bastante baja: “No me avergüenzo, porque toda mi vida he tenido problemas de comprensión”, dijo segundos antes de saber su puntuación.