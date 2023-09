La participación de Gustavo en el reality ha supuesto un auténtico huracán para la familia de las Campos como para todos los familiares y amigos que rodean al concursante. Ainhoa, su pareja actual, parece no estar pasándolo bien y no atraviesa un uen momento después de la lluvia de críticas que ha recibido tras su aparición en plató del pasado domingo.

A esta difícil situación se suma la actitud que está teniendo la hija de María Teresa Campos. En las últimas imágenes de Terelu , ella estaba atendiendo amablemente a la prensa hasta que le hacen la gran pregunta: " ¿Qué te ha parecido lo de Gustavo? ¿Es verdad que hubo una llamada el día antes?". La protagonista, cambió el gesto, y muy molesta, sentenció: "No voy a hablar de eso".

Pepe del Real cuenta que "al parecer, Ainhoa no se ha tomado bien las críticas de la hija de Terelu a la defensa que hizo el pasado de lunes". Tras esto, el colaborador añade: "Hoy estaba convocada, esta noche, para la gala que hay de 'GH VIP' y me dicen que no va a asistir".