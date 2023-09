Una víctima del vídeo de los canteranos del Madrid: "Quiero que se haga justicia. La culpa es suya"

"Mi vida no ha sido muy fácil y ahora necesito, más que nada, ayuda de una persona cualificada que me apoye y trate este tema porque no lo sé llevar sola ", sentencia Sofía, nombre ficticio usado para esta entrevista.

Una casualidad les hizo caer en la cuenta del presunto engaño al que fueron sometidas: "Una cosa es que yo, en un momento, pueda decir que me da igual que me graben y otra, difundir un vídeo íntimo mío y de mi amiga. Eso no está bien. ¿Por qué? Es un error que ellos han cometido, tienen toda la culpa, porque han grabado y difundido. Nadie me va a hacer sentir mal por decirme que me dejé grabar, que soy una fulana o que mi amiga está ahí siendo menor. Pasó y ellos tienen la culpa. No hay más", sentencia la joven.