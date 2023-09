Amigo de Santiago Sánchez, español encarcelado en Irán: "Parece que al ministerio solo les interesan los presos que se dedican a descuartizar personas"

Este lunes, 'Vamos a ver' ha hablado con su amigo , que ha denunciado que nadie está haciendo nada para que se haga justicia con Santiago Sánchez: "No hemos hablado por prudencia para ver si todo se solucionaba, no ha ocurrido nada. Vamos a protestar en octubre frente al Ministerio de Asuntos exteriores para reclamando al Ministro que hagan algo porque Santiago se va a morir ", ha dicho.

Tras hablar con él esta misma mañana, José Félix Ramajo ha ha explicado lo desesperado que se encuentra su amigo: "Le dicen que le acusan de espionaje por la famosa foto en la que aparece detrás una infraestructura militar. Hoy he hablado con él y me ha dicho que ha perdido un kilo y medio y que hay presos que están con él que también van a ponerse en huelga de hambre porque es una vergüenza ", ha denunciado.

José Félix no entiende que nadie esté haciendo algo por su amigo: "Parece que solo les interesan los presos que se dedican a descuartizar personas y encima se preocupan de que la condena la cumplan en España, cuando este hombre no ha hecho nada malo y solo se ha dedicado a ayudar a personas". "Si no sale se va a morir de hambre porque no quiere comer ya", se ha lamentado José Félix Ramajo antes de despedirse.