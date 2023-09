Santiago Sánchez envía un mensaje desesperado a nuestro programa para pedir auxilio: "Si alguien escucha este audio, es para decir o para pedir, ¿quién me puede ayudar?". El español se encuentra desesperado, en el interior de una cárcel de Irán, desde donde explica cómo ocurrió todo: "Siempre me decían que me callara, que todo iba bien, que las negociaciones políticas iban por buen camino y la última noticia que me dieron es que no... que tengo que aguantar un poco más".