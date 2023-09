Tensión y pánico entre las familias del instituto de Jerez: "Mi hijo me llamado y solo he podido decirle que se pusiese a salvo"

'Vamos a ver' ha podido hablar con una de estas madres, que se mostraba desconcertada y visiblemente nerviosa: "Mi hijo me ha llamado por teléfono para contarme lo que había pasado. Me ha dicho que estuviera tranquila, pero que un compañero había apuñalado a varios chicos y chicas y a varios profesores. Me ha dicho que estaba malito el chico",ha relatado casi entre lágrimas.