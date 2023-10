Las declaraciones de Gabriela Guillén a nuestro programa: "Me desplomé en urgencias por cómo se está portando Bertín"

Gabriela Guillén ha explicado que tampoco estuvo al otro lado del teléfono y que ni siquiera fue capaz de cogerle el teléfono cuando ella le llamó para contarle cómo estaba su bebé. "Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital . Estaba realizando un masaje con madera y mi clienta es testigo. Ella me asistió, estuvo conmigo bastante tiempo y estoy muy agradecida. Luego fui a urgencias...le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él , no sé qué le está pasando. No tengo contacto con él", explica la paraguaya.

Además, deja claro que está decepcionada y dolida con la actitud que ha tomado él. "Yo me había creído todo lo que me había dicho", asegura. "Estuve con esta persona bastante tiempo, quizás no era una relación convencional como todo el mundo piensa, pero no soy cualquiera, una más, ni una amante, ni una amiga especial ni un rollete", ha proseguido. "Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo", ha expresado pidiendo respeto. No ha querido dejar pasar la ocasión para confesar que está sufriendo. "Todo lo que me está pasando mi bebé lo percibe. Es lo que más me duele".