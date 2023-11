La gira de Isabel Pantoja por España está dando para mucho. Este lunes 6 de noviembre, en 'Vamos a ver' , Alexia Rivas ha asegurado que la tonadillera querría despedir a todo su equipo de peluquería y maquillaje, pero que no se atrevería a hacerlo por "miedo a que cuenten cosas".

Según la colaboradora, a Isabel Pantoja y a su hermano Agustín no les habrían gustado cosas que han sucedido y habrían llegado a calificar de "aquelarre" lo que sucedió en Estados Unidos.

"En la gira por Latinoamérica sucedieron cosas que no le gustaron ni a ella ni a Agustín. Por un lado no les gusta la exposición tan alta que tuvo en redes sociales. También hay un cisma cuando su maquillador habla con los medios y dice que ha habido giros. Eso ella cree que no lo debería haber dicho y decide distanciarse un poco", ha añadido la colaboradora.