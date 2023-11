La madre de Santi Coca declara el mismo día que su hijo cumpliría años: "Espero que se haga justicia. Son una panda de asesinos"

"Mi hijo tenía sus proyectos, ha sido muy duro mi testimonio porque es revivir otra vez todo", ha explicado. La madre del joven explica lo duro que fue enterarse de la historia en la que se encontraba su otro hijo y hermano de la víctima : “Su hermano estaba presente. Cuando me llamo para ir al hospital, me dijo que el asunto estaba muy mal. Iker me contó que Santi les vio y que echaron a correr”. Además, la madre declara : “Los rumanos y otros chicos iban directos a por él, eran siete contra el menor de edad, no fue pelea, fue linchamiento y su hermano fue a rescatarle viendo a su hermano en estado de coma... el testimonio de Iker fue realmente doloroso".