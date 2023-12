Alexia Rivas responde a los que informan sobre su estado embriaguez en la fiesta de Navidad: "Alucino, estoy bastante enfadada"

La presentadora, para poner en contexto a la audiencia, añade: "¿Lo dices por los artículos que salieron después de la fiesta que tuvimos de la productora?". Alexia Rivas continúa explicando su posición: "Sí, decían que me encontraba tan mal, etc... alucino con el malcompañerismo que hay a veces".

"Estoy bastante enfadada, pero con mis compañeros de profesión. Creo que entre compañeros no nos tenemos que tratar así", explica la colaboradora durante el directo de 'Vamos a ver'. Tras esto, Alexia Rivas comenta que la "solución pasa por hacer fiestas en casa, que yo invite a las personas que crea que son normales, elagantes, leales, que no van a vender a los demás por detrás y diciendo cosas que no son ciertas".