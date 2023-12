Exclusiva | Julián Muñoz desmiente haber quemado las fotografías de Paquirri con sus hijos: "Yo no soy consciente de eso, no"

Ahora, Pepe del Real ha hablado en exclusiva con Julián Muñoz y ha cortado la versión del exalcalde de Marbella en 'Vamos a ver'. "Julián niega haber quemado ningún objeto personal de los hijos mayores de Francisco Rivera 'Paquirri' y me detalla todo lo que había visto en Cantora en ese cuarto del que tanto se habla y en el que estarían los objetos reclamados por los hijos del torreo", ha explicado el periodista.

Durante la entrevista, Julián Muñoz reconoce haber visto los trajes de torero de los que tanto se ha hablado: "Sí, sí, yo vi dos. Nada más, yo vi dos en un armario con un estoque y un gorro, nada más", cuenta. Además, desmiente haber quemado fotografías: "No. Yo no soy consciente de eso, no".