Ana Obregón confiesa en la revista '¡Hola!' que se encuentra en un momento maravilloso y que está feliz: "He tirado la casa por la ventana, me he vuelto loca, todo está espectacular. Llevaba tres años sin celebrar la Navidad". Por otro lado, sobre el bautizo, la protagonista confiesa: "Me he emocionado muchísimo porque no podía dejar de pensar en lo feliz que estaría Álex disfrutando de su niña".