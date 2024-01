La Fundación Aless Lequio se pronuncia sobre la legalidad de sus cuentas: "Reflejan la realidad económica y cumplen las exigencias legales"

Este miércoles en el programa, Lequio explicaba que " los únicos que tienen acceso a las cuentas son el tesorero y Ana ". Además, el padre de Aless Lequio se mostraba más serio que nunca aclarando su descontento con todo lo que estaba pasando con la fundación de su hijo: “ Lo que más me duele es que se esté ensuciando la memoria de mi hijo y la única responsable de esto es Ana Obregón ".

El colaborador aclaraba que “esta no es una historia de la fundación, esta es una historia de Ana Obregón. Ella adquirió el compromiso, no tenía la obligación de donar sus exclusivas a la Fundación Álex Lequio. A mí lo que me molesta y duele es que se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con unas cuentas muy claras. Las cuentas de la Fundación están clarísimas, pero las de Ana solo ella sabe cómo están".