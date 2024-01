La familia de Esther recurre la decisión judicial.

Ahora, la familia de la joven recurre esta decisión y lo hace por tres motivos. El primero es la imputabilidad. Su defensa nada ha alegado sobre esta cuestión y no es posible que un médico forense se pronuncie sobre ello. El médico tan solo puede exponer la cantidad de droga que tenía y cómo afectaría a su conducta, pero han pasado dos años. Además, según Óscar, no ha hecho nada y esa noche no sucedió absolutamente nada. Por tanto, de ser así, ninguna incidencia tuvo que haber del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.