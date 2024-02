Alessandro Lequio responde a Alejandra Rubio: "Es indignante que apele a la salud mental"

Tras las críticas de Alessandro Lequio contra Alejandra Rubio en 'Vamos a ver', la joven le contestaba este jueves en 'Así es la vida', programa en el que trabaja como colaboradora.

Un día después de los comentarios de Alejandra Rubio, Lequio ha vuelto a dirigirse a ella. En primer lugar, el colaborador ha hecho referencia a Carmen Borrego, su tía, a la que Alejandra lanzaba una 'pullita': "Me gustaría empezar con el tema de Carmen. Lo de Carmen me dio mucha pena porque fue mi directora y es una mujer con un conocimiento estupendo y una gran caridad a su sobrina cuando ella intenta desacreditarla", ha apuntado.

A continuación, Lequio se ha referido directamente a Alejandra: "Sobre el tema de mi agitación, yo siempre soy así de enfático en mis planteamientos y lo sabe toda la gente que me conoce. Cuando Alejandra dijo lo de la salud mental, reconozco que me cabreó muchísimo porque es un problema muy grande que destroza a enfermos y familias y para nada se puede comparar con sus incomodidades. Es indignante apelar a la salud mental", ha sentenciado.

Además, ha aprovechado para responder brevemente a Makoke: "Makoke es Makoke y no entiende bien de qué va la historia. Me da exactamente igual que Alejandra hable o no, per no puede pretender que los demás no hablemos", ha concluido.

La respuesta de Alejandra Rubio

"Estoy estudiando, terminando la carrera, por si acaso no lo sabes te lo cuento", comenzaba a decir Alejandra, que recomendaba a Lequio relajarse: "Igual el que necesitaba unas clases de yoga o algo para relajarse eres tú. No entiendo por qué te pones así con una historia que no tiene nada que ver contigo. No me parece tan grave para que te pongas tan alterado".

Y es que para Alejandra, la situación "no es tan grave" pero sí "incómoda" y así lo dice: "¿No me puedo sentir incómoda?"

Carmen Borrego, que había estado presente en el plató durante la intervención de Alessandro, tomaba la palabra pero su sobrina Alejandra le decía: "Le podrías haber dado más caña ya que estabais ahí".

Aludida, la colaboradora explicaba que había intentado hablar pero no le habían dado paso: "Esta no me va a caer porque el que ha hablado es el señor Lequio. Yo en todo momento he intentado intervenir y he dicho que tú estabas estudiando y te he defendido".