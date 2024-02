El padre de Ana sale de la cárcel tras cumplir condena por agredirla sexualmente: "Es una persona agresiva, tenemos miedo de que se acerque"

El padre de Ana sale de la cárcel después de ser condenado en 2016 por agresión sexual a su hija

Ana Cuartas, víctima de violación por parte de su padre condenado en 2016, comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ para comentar cómo se encuentra tras conocer que este miércoles 28 de febrero sale de la cárcel.

“Hoy ya sale de la cárcel. Se acaba la condena y ojalá terminaran mis secuelas también hoy, pero esas son de por vida. No está preparado para salir a la calle porque no hizo ningún curso de reinserción en la cárcel. Me siguió maltratando psicológicamente a través de mi hermano, que es policía y todo esto se permite porque las instituciones no protegen a las victimas", comenta Ana.

"No tiene una orden de alejamiento y, aunque la tuviera, conozco a gente que la tienen y se la salta, con lo cual no se protege a las víctimas", ha analizado. Sobre la conversación grabada por Ana con su padre confesando lo que ha hecho: “Es un chantaje emocional. Me decía que mi madre se iba a separar de él, que se iba a suicidarme. Me quería causar esa culpa. Cuando le llamaba padre, era para hacer que sintiera esa responsabilidad como cuidador", comenta Ana.

“Me ha robado la infancia, la adolescencia. Encerrándome en casa no arreglo nada y creo que la única manera de que cambien las cosas es hablar y contar la verdad. Lo sufrimos yo, mis hijos, mi madre y las victimas que sufren en estos momentos. Mi madre con 15 años cuando fui a denunciar se pensaba que era por una mala relación y no tenía pruebas para demostrar lo que ocurría y no era consciente del poder de la palabra", añade la víctima.

"Hasta que no conseguí la grabación no me creían. Las agresiones sexuales las sufría desde los tres o cuatro años y la paliza a los 23 años, estuve 45 días en cama. El médico denuncia y cuando me dan el alta me derivan a la casa donde recibí la agresión, tenía que seguir viviendo ahí por motivos económicos y por lo tanto retiré la denuncia del médico” Me fallaron profesores, pediatras, pero insisto que conozco a menores que sufren esto y no se las protege, no ha cambiado nada el sistema. Deberían cambiar las leyes, que los delitos no prescribieran, que las víctimas no tuviéramos que declarar una y otra vez, una ayuda psicológica real", explica la víctima.