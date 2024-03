Las razones por las que las imágenes de la reaparición de Kate Middleton son verdaderas

Patricia Pardo explica: “No es un personaje cualquiera, es la casa real británica. Vamos a ver, no es difícil averiguar si es inteligencia artificial , no es difícil averiguar el momento exacto en el que se hace la fotografía o el vídeo en este caso. Se habla de una corona que parece de navidad… que, si es un mercadillo, entiendo que ellos saben el momento exacto en el que sucede”.

Por otro lado, Joaquín Prat reacciona a estas imágenes y asegura: " Me apuesto mil euros a que no es Kate Middleton ", a lo que la presentadora le responde: "Estamos acostumbrados a verla en actos oficiales vestida de otra manera, más formal, maquillada. Lo que pasa es que está sin maquillar, estar relajada, va con ropa deportiva".

Helen Wade, periodista de la BBC, asegura en nuestro programa que el comunicado que presuntamente va a hacer la casa real británica, sobre el estado de salud de Kate, es incierto: "Me temo que esto del comunicado es un bulo, todo ha podido venir por un tweet de alguien. Varios medios españoles se han puesto en contacto conmigo para preguntarme y no es cierto, este comunicado no va a llegar porque no es cierto".