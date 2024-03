La abogada de la víctima de Dani Alves: "Ella siente que la han creído, pero que todo su esfuerzo no ha valido para nada"

Además, la abogada comenta: "El voto particular recoge las dos acusaciones, de la fiscalía y la particular y de la resolución que dictó el auto de la prisión preventiva por el riesgo de fuga. A fecha de hoy el riesgo de fuga existe, el auto lo reseña y por lo tanto lo que cambia es que hay sentencia condenatoria a cuatro años y medio y por lo tanto solo ha cambiado esto y que tiene que cumplirse".

"En mi opinión no es motivo alguno para decretar la libertad, pese la reforma de solo sí es sí, la franja a imponer oscilaba entre 4 u 8 años , la atenuante se ha aplicado y esa era la pena. Los cuatro años y medio es criterio de la sala, no tienen que ver con la ley. El que él haya realizado una cuarta parte de la pena, tampoco es motivo para libertad, no es el cumplimiento de la pena2, ha analizado en directo.

"Se aplicó la atenuante de la reparación del daño y por lo tanto, de acuerdo con la nueva legislación, la pena debe imponerse en la mitad inferior. No estamos de acuerdo, no por el importe, sino que la atenuante de reparación del daño se hace cuando la persona lo hace voluntariamente, en este caso, a Alves se le requirió judicialmente. Para Dani Alves… pagar 150.000 euros no es nada. Ella siente que la han creído, pero desde ayer siente que su esfuerzo no ha valido para nada y que una persona condenada por violación está en libertad", ha finalizado la entrevista.