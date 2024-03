La abogada de la víctima de Dani Alves: "Ha sido difícil explicárselo, para ella es un sentimiento de impunidad"

En cuanto a la reacción de la víctima, "ha sido muy difícil explicárselo a la víctima, para ella y para toda la sociedad es un sentimiento de impunidad importante. Todos los esfuerzos que han hecho muchas personas ella dice que no sirve para nada. Se va a seguir luchando, pero para ella ha sido un jarro de agua fría y lo peor es que no encuentro ninguna explicación legal a esta resolución. No encuentro explicación legal y soy abogada,. Creo que hay riesgo de huida y la resolución no dice que no exista y que el dinero le llegará. La misma sala decidió mantenerlo en prisión por riesgo de fuga, la única diferencia es que ha sido condenado. Vamos a recurrir". Son las palabras de la abogada de la víctima de Dani Alves que recurrirá la resolución.