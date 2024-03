Los gestos de Kate Middleton que demuestran que el vídeo anunciando que tiene cáncer no fue creado por IA

Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal, comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ para analizar el vídeo donde Kate Middleton anuncia que tiene cáncer .

“Lo que nos llamó más la atención fue esa falta de sonrisa, aquí se había apagado por completo. El cansancio físico y seguramente mental, también muy evidente en su rostro. Las manos, se le notaba nerviosa porque no paraba de acariciarse, una manera de tranquilizarnos cuando tenemos un momento incómodo, sensible y realmente ella lo que intenta es calmarse, no por nervio escénico porque ella está costumbrada, de hecho, hemos visto como la propia Kate se enfrenta a los comunicados de tú a tú", explica la experta.