Joaquín Prat, tras la salida de Carmen Borrego: "Ha sido tan decepcionante que entiendo que algunas personas piensen que llevaba firmada la salida"

“Partiendo de la base que ha dejado claro que, por prescripción médica, por esos cuadros de ansiedad y por no haber lidiado con cuestiones con las que ella creía haberlo hecho, como el fallecimiento de su madre…partiendo de eso y dejándolo claro, para mi el concurso de Carmen no ha sido decepcionante, ha sido muy decepcionante desde el principio”, detalla Joaquín Prat.

Además, el presentador comenta: "Esto a algunos, a mí no, les lleva a pensar que quizá Carmen fue a ‘Supervivientes’ firmando que iba a estar tres semanas y si te he visto no me acuerdo. Carmen ha ido de la abuela de la isla teniendo solo 56 años".