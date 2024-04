Los arrestados por el triple crimen de Chiloeches llevarían meses organizando el robo de la casa: "Necesitaban dinero para pagar una deuda"

Llevarían meses hablando de la casa y de lo que había dentro para llevar a cabo este robo

Fernando habría realizado dos llamadas en las que preguntaría si están serenos para llevar a cabo una historia

Cristian, el exnovio de la joven asesinada en el tripe asesinato de Chiloeches, habría estado en la casa: "Salió corriendo de allí"

'Vamos a ver' se desplaza hasta Pioz, Guadalajara, lugar donde se encuentra la vivienda en la que presuntamente Fernando y David acabaron con la vida de un matrimonio y su hija Laura. Ambos fueron encontrados fallecidos y con numerosas heridas por arma blanca. Los detenidos se encuentran en prisión provisional, sin fianza. El caso se mantiene con las investigaciones abiertas.

Inma Rivas informa sobre los últimos datos del caso de Chiloeches: “Presuntamente Cristian, el exnovio de Laura podría estar implicado al menos en la organización de ese plan. El viernes en torno a las 21:00 de la noche, Fernando, el presunto autor material realiza dos llamadas a dos llamadas aquí y preguntaría directamente si están serenos para llevar a cabo una historia".

"En esas llamadas no hay más detalles, pero les dice que van a ir él, David y Cristian. Llevaban meses hablando de la casa y de lo que había dentro para llevar a cabo este robo. No sabían que se iban a encontrar a toda la familia porque el plan era que Cristian, que tenía una orden de alejamiento de Laura, pero se seguían viendo e iba a llevarse a la hija a cenar para que no estuviera en la casa. Pensaban que sólo se encontrarían al hermano allí y que podrían asustarle, reducirle, pero no impedir el robo. Tenían una deuda presuntamente y por eso necesitaban el dinero lo más rápido posible", detalla la reportera.

Alejandro, amigo de ellos desde pequeños, comparece en el directo para explicar cómo eran los detenidos “nunca me habría esperado que mataran a nadie. Fernando era un tipo bastante inteligente que en verdad tenía sus estudios y podría haberse solucionado la vida de otra forma, pero en este punto no nos lo imaginábamos. David era una persona que estaba muy perdida en la vida, metida en asuntos de drogas y consumía todos los días, gastaba dinero en prostitutas. Yo porque le conocía y sabía que conmigo no tenía ningún problema, pero la gente que no le conocía del pueblo pensaban que daba mala espina”, asegura.

Alejandro, amigo de la familia asesinada: "He ido a comer a la casa de la familia y Laura era una persona muy reservada"

"A la hija de la familia al conocía, era novia de uno de ellos. Yo he estado comiendo en esa casa y era una familia totalmente normal, no tiene nada que ver con los detenidos. Siempre digo que hay que tener cuidado en este pueblo con lo que hablas y creo que la hija en la intimidad con su novio le diría cosas y sabía lo que había en esa casa", detalla Alejandro.

Por último, el amigo explica: "Yo he visto a todos los detenidos porque eran amigos míos de toda la vida. Fuimos a cenar cuando empezaron a salir y el novio era bien recibido…entiendo que era porque aún no le conocían bien. A mi en la vida me ha comentado nada Laura, no es habitual que haga comentarios sobre su casa, era una chica muy reservada".

'Vamos a ver' ha podido hablar con un amigo de Yeray, el hijo que se encontró a toda su familia muerta en casa, que ha matizado lo que se ha contado hasta ahora y nos ha hecho saber que el joven no se encontraba de fiesta justo antes de encontrar los cuerpos sin vida en la vivienda de la familia en la urbanización Medina Azahara de Chiloeches, si no en la planta baja del interior de la vivienda mientras que sus padres y su hermana se encontraban arriba cuando entraron y los asesinaron.

"Ese chaval no se fue de fiesta, no estaba de fiesta y estaba dentro de la vivienda. Yo conozco al chaval de la urbanización y eso, y yo sé que el chaval, es un chaval tranquilo que no sale de fiesta ni nada", nos cuenta en exclusiva.

Este joven nos relata cómo sucedió todo: "Salió por la puerta trasera de su casa. Salió por la puerta de la cocina que es corredera. Desde allí va al centro social y a las pistas. Ahí llama a todo el mundo, ya habrá llamado a sus familiares y ya llamaría a la policía y a los bomberos.