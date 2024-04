Bigote Arrocet está indignado con lo que Carmen Borrego ha dicho de él: "Dice que son ellas las que empezaron con esto"

Pero hay más y es que le envió un vídeo en el que Carmen lloraba en 'Así es la vida' diciendo que no era justo, una secuencia con la que él justifica haber criticado la forma en que la hija de María Teresa Campos miraba hacia arriba hablando de su madre: "Dice que estas cosas son innecesarias".

‘’Muchas veces veía que Teresita estaba muy triste. Yo he visto llorar a Teresa por sus hijas. Lo único que puedo decir es que Teresita me decía a mí ‘para querer a estas niñitas hay que ser su madre’’, decía Edmundo en su entrevista en '¡De viernes!' y lanzaba una advertencia: ''Si ellas siguen, yo voy a seguir porque a mí Teresita me contaba todo''.