Las declaraciones más duras del juicio de Daniel Sancho: “Han abandonado la sala llorando”

“En base a lo que aparece en el procedimiento para no caer en una especulación inmediata, entendemos que una agresión física fortuita, es decir, estaba premeditada , como venimos defendiendo por todos los elementos externos que hay como el alquiler de una segunda habitación distinta a la primera, donde se comete el crimen”, asegura Ospina.

"Si fue sin querer, que casualidad que fuiste a otra habitación donde no estaban tus enseres. El segundo argumento es, que dice que, los cuchillos eran para cocinar, los restos y la compra no existen por lo tanto estos puntos son importantes como para discutir que había un plan establecido" , detalla el abogado.

“Cada vez que hablo sobre los cuchillos hay confusión y los abogados tailandeses me dicen que no es objeto del debate porque el descuartizamiento ya lo ha reconocido, entonces para que se comprenda, aquí en Tailandia al haberse reconocido, en su mente todos los temas de cuchillos son trascendentales. La familia de Edwin tiene una profunda vocación cristiana y tiene una gran bondad, en sus ojos no hay maldad, ellos transmiten tranquilidad y paz. Lo que ellos están buscando una sentencia condenatoria que haga honor a su hijo", ha analizado en directo.