Los verdaderos motivos por los que Rodolfo Sancho no ha declarado en el juicio de su hijo por el presunto asesinato de Edwin Arrieta

"Habría que saber si hubo agonía o no la hubo, todavía esto no está probado. En todo caso, lo que se juzga es el ánimo homicida y no el resultado. Una vez que el fiscal ha dicho que excluye la premeditación y el asesinato, por lo que estaríamos en un homicidio doloso y si Daniel quiere matar llega, le mata y no se emplean cuchillos", explica Marcos.