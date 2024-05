Laura Matamoros "responde satisfactoriamente" al tratamiento de espalda y se funde en un abrazo con Kiko tras un tenso reencuentro

Laura Matamoros afrontaba este jueves una gala de 'Supervivientes' totalmente diferente al resto. Y es que, definitivamente, Jorge Javier Vázquez le iba a informar si podría o no continuar después de la fuerte lesión de espalda recogiendo leña que tuvo en Honduras. Una lesión por la que tuvo que ser evacuada de inmediato y que le ha tenido en vilo hasta entonces. Este miércoles, Carlos Sobera le daba la última hora a la concursante , quedando descartado cualquier tipo de fractura e informándole a Laura que todavía se seguían realizando pruebas para saber cuál era el alcance de la lesión.

Pues bien, ya sabemos que Laura Matamoros podrá seguir en 'Supervivientes'. Antes de que Jorge Javier leyera el parte médico, Laura rompía a llorar junto a su peluche: "Ha sido muy duro. Ha sido una semana muy complicada, no saber nada, estar aquí sin saber si podré seguir o no... y sobre todo lo que me ha pasado, sin saber nada de mi familia... pero bueno, estamos". Tras estas palabras, el presentador sacaba de dudas a todo el mundo y sobre todo, a Laura Matamoros.