Sofía Cristo toma una decisión con respecto a Ángel Cristo: "Quiere tener lejos a su hermano"

Las palabras de Ángel Cristo Jr. sobre su hermana y, en concreto, sobre sus adicciones, han desencadenado una polémica con Sofía que, aunque dice no estar disgustada ante las cámaras, sí reconoce que lo que ha dicho su hermano tanto dentro como fuera del concurso sí que le ha afectado.

Ángel Cristo dijo que, en su opinión, su hermana Sofía debería alejarse de todo lo que cause “estrés” y explicaba el motivo: “No quiero que ella pueda recaer y que esté mal”.

Ante las cámaras, Sofía ha apuntado que no está “nada disgustada”, de hecho, dice estar “estupendamente” y añadía: “He aclarado todo lo que tengo que aclarar y os lo agradezco mucho”.

Ante la polémica, Angel Cristo se dejaba ver junto a su pareja, Ana Herminia, paseando por la calle. “No hemos salido de la cama”, decía y añadía que no puede responder a su hermana porque no ha visto nada.

Además, optaba por la ironía diciendo antes de despedirse de los reporteros. “Si lo sé, no me escapo y me quedo en la isla, el mayor error de mi vida, escaparme de ahí”, se reía.