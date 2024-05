Yolanda Díaz, una fan más en el concierto de Taylor Swift en Madrid: "Salgo más swiftie de lo que entré"

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha estado este jueves en 'La mirada crítica'

Yolanda Díaz tampoco se perdió el primer concierto de Taylor Swift en Madrid

Yolanda Díaz, tras ser cazada con un "a la mierda" en el Congreso: "No se lo dije al PP, por eso no voy a pedir perdón"

El primer concierto de Taylor Swift en Madrid ya ha hecho historia. Las 72.400 personas que abarrotaron el Santiago Bernabéu disfrutaron de casi cuatro horas junto a la cantante americana en las que el público formó parte indiscutible del espectáculo.

Muchos rostros conocidos se dieron cita para disfrutar de uno de los conciertos de la década. Entre los famosos que tuvieron la disfrutar de poder disfrutar del espectáculo ofrecido por Taylor Swift estuvo Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, que acudió junto a su hija y que este jueves nos ha contado en 'La mirada crítica' cómo lo vivieron.

"Mi hija es swiftie total y fue espectacular. Salgo más swiftie de lo que entré y todo el público se sabía sus canciones. Es un fenómeno y un concierto que merece la pena", ha contado todavía emocionada por lo que pudo ver hace tan solo unas horas.

Además, ha hablado sobre temas totalmente políticos. Sobre la aprobación de la Ley de amnistía, Yolanda Díaz ha dejado clara su postura: "Va a dar estabilidad al país porque las políticas practicadas por el PP no han funcionado y ahora hemos rebajado la tensión. No comparto un modelo de país como Feijóo, y me cuesta mucho creer que él lo haga y más siendo gallego, en el que lancemos a una parte de los españoles contra otra. Lo que se trata es de ser un país estable y creo que hoy lo vamos a ser más", ha sentenciado.

Yolanda Díaz, sobre la Ley de amnistía: : "Va a dar estabilidad al país"

Sobre cómo van a actuar los jueves, Díaz ha dicho: "No me atrevo a invadir una competencia que no me corresponde ni a decir lo que van a decir los jueces. Lo que es evidente es que hoy se va a aprobar una ley orgánica que parece que cuenta con una mayoría suficiente como para salir adelante".

La vicepresidenta segunda pronunció las palabras "a la mierda" fuera del micrófono en el Congreso de los Diputados cuando el presidente del Gobierno recriminaba al líder de la oposición sus pactos con la ultraderecha, algo sobre lo que también ha hablado en el programa: "Después de toda la sarta de insultos e improperios que recibió en Gobierno de España dije esas palabras como diciendo que se acabó. Lo he hecho y lo he reconocido, pero créame que invoqué a Labordeta porque lo que escuchamos es cuando menos bastante inaguantable. Lo hice y no comparto nada de la estrategia del PP, pero no se lo he dicho a ellos", sentencia.

Sobre si va a pedir disculpas, Díaz ha asegurado: ¿Usted cree que es malo decirle al presidente del Gobierno se acabó? Si yo me hubiera excedido con un adversario político, yo habría pedido disculpas, pero es que no se lo digo a ellos. La expresión se la dije al presidente del Gobierno como diciendo que se acabó, cuando yo el insulto más pequeño que recibí fue genocida".

"Me parece el destrozo de la Democracia y no voy a ser cómplice de una manera de hacer política que no comparto. Nunca he traspasado esa línea ni cuando en Galicia se hablaba de la familia de Feijóo. Es muy loco lo que estamos viviendo", Quiero recordar que el único partido que está condenado por corrupción en nuestro país es el Partido Popular y pido que no se hable cuando se dicten sentencias", ha dicho Díaz cuando le han preguntado si Sánchez sabía que su mujer estaba siendo investigada cuando decidió tomarse un descanso para reflexionar.