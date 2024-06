Anabel Pantoja habla tras anunciar su embarazo: sus antojos y la mudanza

Sin embargo, la influencer prefería no responder a cuestiones más concretas que valorará en el futuro como el nombre o la identidad de los padrinos.

"No tengo preferencias, me encanta lo que venga", decía David Rodríguez ante las preguntas de la prensa, comentaba que está "muy feliz" y también de ver tan contenta a su pareja.

Eso sí, confesaba que le molestaría que su madre, Isabel Pantoja, ejerciera de tía abuela como no lo ha hecho de abuela: "Claro que me dolería... es más, me joder... Más allá de eso, ojalá sigan teniendo ese contacto".