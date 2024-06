Miedo en El Vellón por un grupo de menores tutelados: "Me escupen y me tiran cuchillos al patio"

“No puedo ir a tirar la basura yo sola como hacía antes porque te escupen cuando te ven. Te empiezan a hablar en árabe que no saben ni lo que te dicen, entonces estamos hartos de esta inseguridad que llevamos año y medio así. En mi casa lo sufro todos los días, me tiran al patio cuchillos, basura. En la calle no saben integrarse. El pasado domingo venían estos jóvenes de Pedrezuela y había una pelea en la plaza. No pasa solo aquí, es en todos los pueblos. Hemos denunciado muchas veces, a la Fiscalía hemos ido también y no actúan, no hacen nada. Agreden a niños, mujeres…yo tengo miedo", detalla María Victoria, otra de las vecinas agredidas.