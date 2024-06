Alejandra Rubio, delante de Sandra Barneda y César Muñoz, negó categoricamente en plató haber comprado un test de embarazo en una farmacia: " Me parece una barbaridad que pongan estos titulares , que se hable así, no sé qué falta más, ¿que busquéis en la basura?".

"No sé si esto es legal, no se puede decir esto a la ligera... ¡No! No estoy embarazada, sé que hay mucha gente a la que le haría mucha ilusión, ¡pero no estoy embarazada!", sentencia mirando a cámara Alejandra Rubio. Tras esto, la protagonista incluso pensaba en tomar medidas legales contra el medio que dio la información: "Tiene que llegar el momento en el que se paren los pies a algunas personas, no se puede permitir todo, nunca he demandado a nadie pero alguien tiene que llegar hasta aquí".