La versión de la excuidadora de Félix, que falleció por insuficiencia respiratoria: "No quería ser incinerado, me parece todo muy raro"

La excuidadora de Félix durante 16 años quiere hacer justicia y explica que “nosotros teníamos muchísima complicidad. Él estaba muy bien de cabeza y de cuerpo, aunque tuviera esa edad. Félix era muy creyente, tenía miedo de morirse y decía que el cura le comentó que yo tenía el diablo dentro, que si seguía conmigo iría al infierno, por lo que me dijo que le diera las llaves, me pareció raro porque el día anterior me pidió ir a su casa a dormir durante unos días".