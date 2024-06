El relato de cómo los tres jóvenes de Alicante mataron a un hombre con bates de béisbol: "Mi hijo vio cómo su padre agonizaba en el suelo"

"No importa la nacionalidad, no soy racista. Importan sólo los hechos, esto no puede quedar así, nos han matado en vida", sentencia de forma contundente. Tras esto, confiesa el momento más duro de toda la escena: " Mi hijo de 16 años vino corriendo, diciendo que su padre estaba agonizando en el suelo. Mi hijo sí que lo vio...".

"Hizo intento de tirarse encima de mí, como pude me tiré del coche, me bajé, me fui a la farmacia y llamaron a la policía. Cuando vinieron los agentes, el señor se echó al suelo, lo cogieron y se lo llevaron", matiza María. Sin embargo, hay algo que no se perdona la pareja de David: "Me llamó la Guardia Civil, me dijo que me esperaban por si ponía una denuncia, fui con mi hijo mayor. Allí me dijeron que daba igual que pusiera la denuncia, que iba a perder el tiempo, que él estaría un día y medio encerrado y luego saldría a la calle".