Joaquín Prat se pronuncia tras la declaración de Brian, presunto violador de Igualada.

Brian declara ante el juez y la víctima se pronuncia: "Siento agorafobia, miedo e ira"

Joaquín Prat: "Juzguen ustedes si un delincuente de estas características es capaz de reinsertarse en prisión"

Brian, el joven acusado de haber agredido sexualmente a una menor en Igualada (Girona), ha declarado en sede judicial, aunque sólo ha respondido a las preguntas de su abogado. Lo que llama la atención de su testimonio es lo que dice sobre la chaqueta de la víctima que había en su casa: dice que se la encontró en la calle y que se la quedó porque estaba en buen estado y tenía frío. Joaquín Prat reflexiona sobre este caso.

El presentador de ‘Vamos a ver’ no da crédito a la actitud que mantiene este acusado ante el juez, quien mantiene el silencio, no contesta a las preguntas que le pueden incriminar y responde en muchas ocasiones con monosílabos para negarlo todo. La joven estuvo casi un año en el hospital y le quedan secuelas tras sufrir esta violación. Esto es lo que dice:

Joaquín Prat, sobre el ‘monstruo de Igualada’: “Ha causado un daño irreparable a la víctima”

El caso crea gran indignación y Joaquín se pronuncia al respecto en el programa: “Todos estos tipejos cuando se sientan delante de un juez parece que no han roto un plato en su vida… El caso es que ha causado un daño irreparable a la víctima a la que prácticamente le ha destrozado la vida porque le ha dejado unas secuelas de las que ella misma reconoce que jamás se va a recuperar”.

Tras escuchar el testimonio de la víctima, Joaquín también se pronuncia: “Creo que es un testimonio que deberían escuchar todos los jueces y juezas. La justicia es imposible que repare el daño, pero sí puede evitar que estas cosas sucedan. Y esto es lo que dice ella. Cómo es posible que un tipo así esté en libertad y que pensemos que, a estos, un curso de reeducación sexual va a cambiarles”.

El duro testimonio de la víctima

El programa ‘Horizonte’, presentado por Iker Jiménez en Cuatro, ofreció el desgarrador testimonio de la víctima de Igualada: “No entiendo cómo el ministerio fiscal del estado pueda permitir que esté en la calle, en libertad vigilada teniendo antecedentes y pensar que por un curso va a reinsertarse en la sociedad. Es un ser que disfruta del mal ajeno. Nunca se va a reinsertar. Tengo consecuencias de las cuales jamás me voy a recuperar. Tengo heridas internas, vaginales y anales que me dejaron cicatrices y una enorme inseguridad”.

“En un ser malvado, sin corazón. Tengo el alma en mil pedazos. Me siento humillada, destrozada, dolida, con un estrés postraumático enorme. Siento agorafobia, siento miedo, siento ira… Estoy totalmente destruida y solo de pensar que saldrá a la calle dentro de unos años, me hunde aún más. Ojalá esa cosa permanezca años en prisión porque no tiene derecho a querer acabar con la vida de nadie, es una persona repulsiva”, añade la víctima.

Habla la madre de otra víctima del 'monstruo de Igualada': la condena fue "irrisoria"

Además, el programa ha hablado en exclusiva con la madre de otra de las víctimas de este acusado. Declara que Brian "no dejaba salir a mi hija de casa, la tenía encerrada y le daba paliza", declara, visiblemente dolida. El actual caso por el que está siendo juzgado 'el monstruo de Igualada' ha reabierto las heridas de esta familia marcada por todo lo que sufrieron (y siguen sufriendo). "¿Por qué no se hace más justicia, se dan más órdenes de alejamiento o no investigan bien las cosas?", se queja para después abrir un debate sobre la ley del menor de edad.