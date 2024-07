Primicia: Las primeras imágenes de Mª José Suárez tras la polémica entrevista de Álvaro Muñoz Escassi

Tras la polémica con Escassi La modelo se escapa a la isla pitiusa con varios amigos

Álvaro Muñoz Escassi ha pasado la mañana de este lunes en un centro de belleza de Madrid

Tras lo polémica entrevista en '¡De viernes!' en la que Álvaro Muñoz Escassi aseguró haber mantenido una relación abierta con su ya expareja María José Suárez, el equipo de 'Vamos a ver' ha emitido en primicia las primeras imágenes de la exmiss España refugiándose junto a unos amigos.

María José Suárez ha estado este fin de semana en Ibiza, donde ha estado arropada por sus mejores amigos y desde donde habría visto la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi hablando de sus relaciones íntimas.

El jinete también ha sido captado por las cámaras de televisión en las inmediaciones de su domicilio de Madrid, donde ha aprovechado para hacer unos recados y acudir a un centro de belleza.

Alessandro Lequio reflexiona en 'Vamos a ver' sobre la presunta infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi con una chica transexual, la cual envió un email a María José Suárez explicándole lo sucedido.

“¿Por qué no puede ser cierto lo de la relación abierta? ¿Tú te crees que ella, en estos tres años, esta señora no se enteró de ninguno de los escarceos de Escassi? No ha sido la última en enterarse…a lo mejor lo consintió”, detalla Lequio.

‘Vamos a ver’ ha hablado con la mujer que envió el email a María José Suarez, el cual fue el detonante de la ruptura de su relación con Alvaro Muñoz Escassi ya que asegura que se enteró de algo “muy desagradable”.

El 22 de junio María José recibía un email de esta mujer y explica que “a la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable". Tras esto, Escassi interponía una denuncia ante los juzgados de Madrid contra esa persona.

Después de varias conversaciones, Alvaro Muñoz Escassi y esta mujer firmaban un contrato el 27 de junio de reconocimiento de deuda por el que él retiraría la demanda y ella recibe ese pago y borraría las conversaciones, fotografías y capturas de pantalla. De acuerdo con la revista ‘Semana’, tras la revelación de este documento, más bien parece indicar que no se trata de una extorsión, sino del cobro de una deuda.

La mujer que mandó el email a María José: "Ahora mismo no puedo hablar de nada"

La mujer comienza explicando a nuestro periodista que son varios los medios de comunicación que se han puesto en contacto con ella para conocer estas informaciones, pero son pocas las palabras que nos ofrece puesto que según el acuerdo que mantiene con Escassi no puede hablar del tema ni enseñar pruebas: “Ahora mismo no puedo hablar de nada, pero ya hablaré. Respecto a la supuesta extorsión de la que se habla, ella comenta que “yo no sé nada”.

Álvaro Muñoz Escassi está en el centro de la polémica desde que se confirmara su ruptura con María José Suárez. Una separación que parecía amistosa hasta que empezaron a entrar en la ecuación más chicas en la vida del protagonista: Hiba Abouk y una mujer transexual que habría enviado hasta un email a la modelo y presentadora española.

'Vamos a ver' fue el primer medio que pudo hablar con esta chica y emitir sus primeras palabras sobre todo este culebrón: "Ahora mismo no puedo hablar de nada, pero ya hablaré". Además, en cuanto a la extorsión, tampoco quiso pronunciarse: "Yo no sé nada". Sin embargo, parece que su relato se sabrá en breve debido a que Alexia Rivas confirma en directo que "su verdad se sabrá el próximo miércoles porque va a salir en una revista".