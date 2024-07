La alegría de Alessandro Lequio tras la derrota de Sofía Suescun: "No me gustan las personas calculadoras"

‘Supervivientes All Stars’ llegaba a su fin este domingo tras varios meses de lucha de unos concursantes que se han dejado la piel en Honduras y, en su final, pudimos ver como Marta Peñate se convertía en la auténtica reina de las leyendas.

Tras medir sus fuerzas ante el público con Alejandro Nieto , la audiencia la eligió ganadora y ese resultado ha generado muchas reacciones. Una de ellas es la de Alessandro Lequio , que no ocultaba su alegría.

Eso sí, tal y como él mismo ha aclarado, su felicidad no veía motivada por la victoria de la novia de Tony Spina, sino por ver a Sofía Suescun en el papel de tercera clasificada. Esto es lo que ha dicho de ella el colaborador de ‘Vamos a ver’.

“Marta ha dejado claro que lo suyo es sobrevivir discutiendo y no sudando. Con eso quiero decir que me ha encantado el resultado y, sobre todo, por el bofetón que se han llevado Kiko Jiménez y Sofía Suescun”, decía el tertuliano.

Para él, la influencer puso una “cara de perdedora” cuando Marta Peñate se alzó con el título: “La cara no era de haber perdido el reality show, sino de sentir que su personaje se había agotado”, explicaba Alessandro Lequio.

Al ver lo crítico que era con la ganadora de ‘GH 16’, Alexa Rivas no tardaba en preguntarle cuál era el motivo de su inquina contra ella: “No me gustan las personas frías y calculadoras que lo miden todo”.

“Ella habla con esa prosopopeya con la que hablaba Terelu Campos, cuando miraba a todos por encima del hombre y creyéndose superior a todo. Nunca me ha gustado y no me gustará nunca”, afirmaba el colaborador.