Carmen Borrego, tras la entrevista de Edmundo Arrocet opinando del embarazo de Alejandra Rubio: "No tiene derecho a opinar de mi familia"

El humorista reaccionó al embarazo de Alejandra Rubio asegurando que Terelu no se tomó nada bien la noticia

El pasado fin de semana, el programa '¡De viernes!' entrevistaba a Edmundo Arrocet, que una vez más no se mordía lalengua y opinaba sobre los últimos acontecimientos en la familia Campos, en especial sobre el embarazo de Alejandro Rubio. Unas declaraciones ante las que Terelu Campos reacciona de manera inesperada desde plató.

Ahora, Carmen Borrego se ha pronunciado en 'Vamos a ver' sobre la polémica entrevista del que fuera novio de su madre: "Me parece muy bien lo que dice mi hermana. Creo que hay límites y hay que respetar los códigos de una pareja para saber lo que uno quiere y el otro no. Entiendo que se haga, pero a mí no me gusta porque los padres son los únicos que tienen derecho a desvelar cosas tan íntimas como el sexo de su bebé", ha comenzado la colaboradora.

Borrego, que le ha dedicado una 'performance' a Edmundo cambiándose las gafas de sol por las de ver en varias ocasiones, ha continuado respondiendo a las palabras del cómico: "A este señor no le corresponde opinar de nada de esta familia porque no está dentro de esta familia. A Alejandra le da exactamente igual lo que opine Edmundo, a mí me da exactamente igual también lo que diga este señor, a mi hermana lo mismo... Nosotros somos felices con el nacimiento del hijo de mi sobrina y ella también lo es", ha sentenciado.

Sobre cómo está Terelu Campos después de esta entrevista, Carmen Borrego ha sentenciado: "Mi hermana está harta y cabreada. Lo digo porque lo ha dicho ella... Creo que a mí me ha afectado más porque tengo muchos frentes abiertos que me importan y este no me importa absolutamente nada. Te cansas de esto porque mi madre nunca se ha merecido esto y menos ahora".

Bigote Arrocet reacciona al sonado embarazo de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia

Seis años fueron los que compartieron juntos Edmundo Arrocet y María Teresa Campos. En esta entrevista en ‘¡De viernes!, Bigote rompe su silencio y habla sobre los últimos acontecimientos que están afectando al clan Campos, como el embarazo de Alejandra Rubio.

Bigote desvela que se enteró del embarazo de la nieta de Teresa Campos a través de su representante: "Me sorprendió enormemente, como se conocieron hace poco", pronunciaba sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.