Exclusiva | La abuela de los implicados en el crimen de Chiloeches: "David no sabía nada de lo que iba a pasar"

"David ya estaba en la cama cuando le llamó por teléfono Fernando para que saliera . Se levantó y se fue con él. No sabía nada de lo que iba a pasar", ha comenzado a contarnos.

Además, nos cuenta el infierno que su nieto está pasando en prisión : "Pide que le dejen salir por lo menos hasta que que se celebre el juicio. No se va a escapar y dice que le pongan una pulsera. Se está volviendo loco, se ha arrancado hasta muelas y un diente", nos ha explicado entre súplicas.

Sobre Windy, la otra detenida que ha sido puesta en libertad condicional, nos ha dicho: "Esa chica no tendría que esta en libertad, tendría que esta donde están ellos. David no sabía nada, pero esa chica ya había cogido el hostal antes. Sabe más que mi niño porque el mío no sabe nada", nos ha contado.