Emilio 'El loco', que descuartizó a su suegra en Chapinería, en libertad por no haber sido juzgado todavía: "Me dijeron que me tenía que ir de la cárcel"

'Vamos a ver' habla en exclusiva con Emilio 'El loco', asesino del crimen de Chapinería después de confesar haber acuchillado en el cuello a su suegra, descuartizarla y posteriormente haber ocultado el cuerpo. Ahora, cuatro años más tarde, se encuentra en libertad debido a que todavía no ha sido juzgado por este terrible suceso.

Patricia Pardo adelanta la noticia e informa que Emilio 'El loco' está en la calle debido a que "ya ha superado el tiempo límite de prisión provisional" . El autor confeso del crimen de Chapinería ha estado cuatro años en la cárcel y, debido a que todavía no ha sido juzgado por el asesinato, las autoridades lo han puesto en libertad. Ahora, el protagonista habla en exclusiva para nuestro programa.

Nuestra compañera le pregunta directamente sobre la decisión de la justicia: "¿Te esperabas que fueses a salir?". A lo que el asesino responde: "Pues la verdad es que cuando me dieron la libertad dije '¿me puedo negar a irme?', y me dijeron: 'No, te tienes que ir".