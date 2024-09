Según Pepe del Real, fue José María el que filtró la información para que le hicieran fotos con una chica

Este vienes en 'Vamos a ver' , tras analizar la última aparición de José María, Pepe del Real ha dado una noticia que asegura "llevar tiempo" guardándosela: "Las casualidades no existen . A mí me ha contado una fuente muy fiable que José María filtró la información de que estaba con la compañera de Telecinco en la calle a la revista 'Semana", ha asegurado.

Alexa Rivas también ha aportado un dato que le ha llegado : "Hace un mes, me comenta una compañera de Mediaset que José María no para de tirarle los trastos a todas las compañeras de Mediaset de todos los gremios", ha asegurado.

Tras la primera aparición de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, en un photocall, donde aparecía con un llamativo look, Alejandra Rubio, en el plató de 'Vamos a ver', no escondía su sorpresa y le recomendaba que se buscase un manager si había decidido dedicarse a este tipo de cosas.

Poco después, era su propia madre, Carmen Borrego, la que llamaba en directo al programa para comentar la primera aparición de su hijo en este tipo de actos públicos: "Me he quedado en shock porque no me lo esperaba, pero tampoco es ningún delito. Sabiendo lo que pensaba, que ahora ya no sé lo que piensa, me ha sorprendido", ha dicho.