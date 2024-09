El rey Juan Carlos ha escrito sus memorias, que ya tienen título y extractos: "Me están robando mi historia"

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confiesan. Menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia", confiesa Juan Carlos para justificar por qué ha decidido ahora revelar sus confidencias.