Las conversaciones íntimas con Barbara Rey podrían tener preocupado al emérito, según Kike Calleja

Según Calleja, la vedette le reveló que "no va a dejar que entre la prensa ni atender a ningún medio". También le manifestó su sorpresa por la frialdad con la que los medios están tratando la controversia y subrayó que "nunca mantuvo una relación con Juan Carlos I durante su matrimonio con el famoso domador", solo retomó ese vínculo una vez se habían separado. Bárbara Rey planea tomar medidas legales y tiene previsto reunirse con sus abogadas el jueves para iniciar una querella contra la revista holandesa que publicó las fotos. Kike le preguntó sobre la cantidad de grabaciones que posee la prensa a lo que Bárbara respondió que "no son tantas como se dice", aclarando que, si hubiera grabaciones, serían de la calle Sextante en Aravaca. Según Calleja, esas fotos no las habría realizado ella.